Сборная Украины является фаворитом на ставках букмекеров в последнем товарищеском матче перед Евро

Аналитики букмекерских контор считают сборную Украины явным фаворитом в предстоящем товарищеском матче против команды Албании, сообщает специализированный портал betexplorer.com.

По данным сайта, собравшего коэффициенты на матч 24 крупнейших мировых контор, средняя ставка на победу команды Украины составляет 1,92 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из рассчета 3,25 к 1, а на победу албанцев - 4,18 к 1.

Наиболее высоко шансы украинцев на победу оценивают Sportingbet, Тipico и Уouwin - по 1,85 к 1.

Как сообщал УНИАН, матч Албания - Украина состоится сегодня вечером в итальянском Бергамо. Начало игры в 21.30 по киевскому времени.