Сборная Украины является фаворитом на ставках букмекеров в последнем товарищеском матче перед Евро
14:57, 03 июня 2016Футбол
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По мнению аналитиков контор наши футболисты гораздо сильнее команды Албании.
Reuters
Аналитики букмекерских контор считают сборную Украины явным фаворитом в предстоящем товарищеском матче против команды Албании, сообщает специализированный портал betexplorer.com.
По данным сайта, собравшего коэффициенты на матч 24 крупнейших мировых контор, средняя ставка на победу команды Украины составляет 1,92 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из рассчета 3,25 к 1, а на победу албанцев - 4,18 к 1.
Наиболее высоко шансы украинцев на победу оценивают Sportingbet, Тipico и Уouwin - по 1,85 к 1.
Как сообщал УНИАН, матч Албания - Украина состоится сегодня вечером в итальянском Бергамо. Начало игры в 21.30 по киевскому времени.
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