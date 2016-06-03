Президент УЕФА Платини отказался от посещения матчей Евро-2016
Французский экс-футболист и чиновник боится новых санкций со стороны Международной федерации футбольных ассоциаций.
Мишель Платини не будет посещать матчи чемпионата Европы во Франции. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не хочет спровоцировать новый конфликт с Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА), сообщает Telegraaf.nl.
Ранее Платини получил приглашение от Французской федерации футбола посетить матчи в качестве частного лица. Вместе с тем, посещение стадиона чиновником может трактоваться как нарушение устава ФИФА о полном запрете на футбольную деятельность со стороны экс-игрока сборной Франции.
Как сообщал УНИАН, Спортивный арбитражный суд в Лозанне отстранил президента УЕФА Мишеля Платини от футбола на четыре года из-за коррупционного скандала. Поводом послужило то, что в 2011 году на счета Платини был переведен платеж в размере 1,8 миллиона евро от бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера.
Выборы нового президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоятся 14 сентября 2016 года на конгрессе организации в Афинах. В этот день Платини должен официально покинуть должность президента.