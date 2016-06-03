Президент УЕФА Платини отказался от посещения матчей Евро-2016

Мишель Платини не будет посещать матчи чемпионата Европы во Франции. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не хочет спровоцировать новый конфликт с Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА), сообщает Telegraaf.nl.

Ранее Платини получил приглашение от Французской федерации футбола посетить матчи в качестве частного лица. Вместе с тем, посещение стадиона чиновником может трактоваться как нарушение устава ФИФА о полном запрете на футбольную деятельность со стороны экс-игрока сборной Франции.

Как сообщал УНИАН, Спортивный арбитражный суд в Лозанне отстранил президента УЕФА Мишеля Платини от футбола на четыре года из-за коррупционного скандала. Поводом послужило то, что в 2011 году на счета Платини был переведен платеж в размере 1,8 миллиона евро от бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера.

Выборы нового президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоятся 14 сентября 2016 года на конгрессе организации в Афинах. В этот день Платини должен официально покинуть должность президента.