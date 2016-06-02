Накануне Евро-2016: Англия под конец матча добыла победу над Португалией

В единственном товарищеском матче дня между участниками Евро-2016 сборная Англии со счетом 1:0 обыграла Португалию.

Единственный мяч в игре на 86-й минуте забил защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг, который головой замкнул подачу с фланга от Рахима Стерлинга.

Важно отметить, что в матче не принимал участие лидер сборной Португалии Криштиану Роналду, который из-за участие в финале Лиги чемпионов присоединился к национальной команде позже остальных игроков.

Кроме того, с 35-й минуты Португалия играла в меньшинстве - красную карточку получил Бруну Алвеш.

Англия - Португалия - 1:0 (0:0)

Гол: Смоллинг (86).