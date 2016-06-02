Накануне Евро-2016: Англия под конец матча добыла победу над Португалией
23:55, 02 июня 2016Футбол
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Единственный мяч в игре забил защитник "МЮ" Крис Смоллинг.
Reuters
В единственном товарищеском матче дня между участниками Евро-2016 сборная Англии со счетом 1:0 обыграла Португалию.
Единственный мяч в игре на 86-й минуте забил защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг, который головой замкнул подачу с фланга от Рахима Стерлинга.
Важно отметить, что в матче не принимал участие лидер сборной Португалии Криштиану Роналду, который из-за участие в финале Лиги чемпионов присоединился к национальной команде позже остальных игроков.
Кроме того, с 35-й минуты Португалия играла в меньшинстве - красную карточку получил Бруну Алвеш.
Англия - Португалия - 1:0 (0:0)
Гол: Смоллинг (86).
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