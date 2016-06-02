Молодежная сборная Украины завоевала третье место на турнире памяти Валерия Лобановского

21:28, 02 июня 2016
Футбол
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Игра с австрийцами была выиграна в серии пенальти.

football.ua

В Киеве на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского был сыгран матч за третье место на XIII турнире памяти Валерия Лобановского между молодежными сборными Украины и Австрии. В упорной борьбе и по итогам серии пенальти победу праздновали украинцы, сообщает пресс-служба ФФУ.

В первой половине игры обе команды создали ряд возможностей для взятия ворот, но повезло украинской «молодежке». За несколько минут до перерыва Лучкевич заработал штрафной, который был мастерски реализован Данченко - 1:0.

Второй тайм начался с атак австрийцев, которые активно прессинговали и зажали украинцев у их ворот. Больше всех разыгрался форвард австрийцев Грегорич. В течение всего матча он имел не менее трех голевых моментов и отдал еще несколько опасных пасов.

Тем не менее, гол в ответ забил Фризенбихлер, который на предпоследней минуте попал фактически в пустые ворота.

Поэтому судьба поединка была решена в серии послематчевых пенальти. Все удары украинцев оказались точными, а вот австрийцы ошиблись уже во время первого одиннадцатиметрового, который отбил Пидкивка. Не удивительно, что голкипера молодежной сборной Украины был признан лучшим вратарем XIII турнира памяти Валерия Лобановского.

Украина U-21 – Австрия U-21 – 1:1 (5:3, по пенальти)

Украина U-21: Роман Пидкивка - Павел Лукьянчук, Александр Сваток (к), Николай Матвиенко, Тарас Качараба, Олег Данченко, Бека Вачиберадзе, Марьян Швед, Роман Яремчук, Артем Беседин, Валерий Лучкевич

Главный тренер Александр Головко

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