Фоменко перед товарищеским матчем с Албанией: "В сборной собраны все сильнейшие"

Главный тренер сборной Украины пообщался с журналистами накануне контрольного матча с командой Албании. Михаил Фоменко дал пресс-конференцию в отеле «Иден Рок» в Асконе, где готовятся «сине-желтые», сообщает пресс-служба ФФУ.

В частности, относительно готовности команды к финальному турниру Евро-2016, Фоменко отметил: Что бы и кто бы не говорил, а ответы на все вопросы всегда дает игра. Мы упорно готовимся к турниру. Ребята понимают, что уровень матчей континентального первенства будет ощутимо отличным от чемпионата Украины. Нас ждут нелегкие встречи. Все наши игроки живы-здоровы, тренируются, претензий по работе ни к кому нет. Завтра – контрольная игра с Албанией, которая также даст нам информацию относительно того, как мы готовимся и что надо еще сделать.

Относительно конкретного кадрового вопроса относительно Олега Гусева, тренер заявил: "Думаю, полемика относительно выбора была бы в любом случае, даже если бы шесть фамилий были бы другими. У каждого – своя работа, каждый по-своему видит: тренерский штаб и ваши коллеги. До 1 июня мы должны сформировать окончательную заявку и, конечно, это была не очень приятная миссия, потому что со многими игроками мы прошли Крым, Рим и медные трубы. В этом выборе было мало приятного, но мы всегда исходим из дела, которым занимаемся: кто был лучший на сегодня, тот и был выбран для выступления на Евро. Тренерский штаб сделал такой выбор. Перед поездкой сюда мы ребятам говорили, что сегодня вас – 29, а останется меньше. Все зависит от вас. Мы же не проснулись 31 мая и нам что-то приснилось. Прежде всего, мы всегда отталкивались и отталкиваемся от дела. Сильнейшие на сегодняшний день игроки остались в лагере сборной. Именно поэтому в их пользу был сделан выбор".

Что касается игроков из российского чемпионата, Фоменко отметил: "Если в двух словах, тренерский штаб не был готов вызвать их сразу. Сначала те ребята, которых мы вызвали на первый сбор поработали, мы проанализировали полученную от тренировок информацию. После этого пришли к мысли что надо вызвать больше кандидатов. Посмотрели новоприбывших. Увидели, что мы действительно были правы, вызвав этих игроков в сборную. Разве был бы смысл сильнейших отправлять домой, а брать более слабых?"

А на вопрос о поражениях в товарищеских матчах конкурентов по группе немцев и поляков - сделает ли это их злее, а потому более опасными ответил: "Во время подготовки к серьезным турнирам каждая команда ставит в контрольных играх определенные задания, чтобы получить как можно больше информации. И то, что соперник проигрывает или выигрывает в товарищеских матчах, не должно вводить в заблуждение. Мотивация футболистов в этих играх никак не сравнится с мотивацией в официальных матчах. Главная мотивация будет на Евро, а результат во многом зависит от настроя и мобилизации на игре. Но мы берем во внимание то, что происходит в играх оппонентов, за которыми наблюдают наши тренеры. Они дают нам четкое понимание относительно этих игр. Но когда начнется турнир, мотивация будет несравненно другой. Наш тренерский штаб считает командой номер один в группе С – Германию, а за второе место будут бороться три других сборных".

В пятницу утром украинцы уедут в итальянский Бергамо, где и состоится товарищеская игра Украина - Албания. Начало матча в 21.30 по киевскому времени.