Драка на футболе в Полтаве: директор клуба хотел успокоить фанатов пистолетом (видео)

Игра заключительного тура чемпионата Первой лиги между ФК "Полтава" и "Черкасским Днепром" (0:2) завершилась дракой между черкасскими фанатами и администрацией ФК "Полтава", сообщает телеканал ЛТАВА.

Под конец матча ультрас черкасского клуба зажгли файеры и начали бросать их на поле. Директор "Полтавы" Богдан Винницкий и стюарды побежали к гостевому сектору, после чего между сторонами возник конфликт.

Черкасские фанаты спустились с трибун и стали руками и ногами бить руководителей полтавского клуба. Согласно информации, размещенной на Tribuna.сom, недовольством фанатов послужили оскорбления в их адрес со стороны футбольных функционеров.

Вмешаться в ситуацию пришлось футболистам, сотрудникам обоих клубов и полиции. Конфликт удалось успокоить, и игра продолжилась.

После этого разозленный Винницкий отправился в раздевалку и вернулся на стадион с пистолетом. Тем не менее, использовать оружие он не решился.