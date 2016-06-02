Восьмилетнему мальчику-фанату из Львова Франция отказала в визе на Евро-2016

Французское консульство отказалось предоставить шенгенскую визу украинскому футбольному фанату Владимиру Бобенчику, несмотря на то, что он имел билеты на матчи Евро-2016 и оплаченный авиаперелет, сообщает Европейская правда со ссылкой на страницы фаната и его матери Марьяны Бобенчик в Facebook.

"Спасибо консульству Франции!!! Мне отказали в визе на Евро-2016, с объяснением - "цель моей поездки не ясна". Имея билеты на все матчи моей сборной, билеты на самолет туда-обратно, бронь отелей и предыдущие шенгены в паспорте. Для Франции я не фанат", - говорится в сообщении.

Мама фаната рассказала, что семья подала документы для виз для Володи и обоих его родителей. "Сегодня нам во Львов передали из посольства все три паспорта без виз и отдельно – письма о причинах отказа. В них указан пункт о не доказанной цели поездки", - отметила Марьяна Бобенчик.

Несмотря на предоставленные посольству документы, консул принял решение, что "информация, предоставленная, чтобы обосновать цели и условия предполагаемого пребывания, не выглядит убедительной".

Ранее сообщалось, что Франция упрощает условия выдачи виз болельщикам, которые имеют билеты на матчи Евро-2016.

8-летний Володя Бобенчик хорошо известный в футбольных кругах и является, вероятно, самым известным маленьким фанатом в Украине. Он, в частности, часто принимает участие в тренировках сборной и официальных мероприятиях, связанных с ней.