Дани Алвеш покинет "Барселону" нынешним летом

Бразилец Дани Алвеш покидает "Барселону" этим летом, заявил в четверг спортивный директор клуба Роберт Фернандес, сообщает официальный сайт каталонцев.

"Это личное решение игрока, что клуб, разумеется, должен принять", - сказал спортивный директор. При этом он пояснил, что бразилец продлил свой контракт на один сезон в конце прошлого сезона, для того чтобы помочь команде, пока клуб не мог привлечь новых игроков из-за запрета на трансферы, наложенного Международной федерацией футбола (ФИФА). Но возможность его ухода уже обсуждалась в ходе тех переговоров.

Алвеш покидает каталонскую команду после восьми сезонов, в ходе которых он провел 391 матч. Бразилец занимает второе место по числу игр для всех иностранцев в клубе на данный момент. В ближайшее время этот результат может превысить только аргентинец Лионель Месси.

На счету игрока 23 титула в составе "Барселоны", в числе которых 6 титулов чемпиона Испании, по 4 - Кубка и Суперкубка Испании, по 3 - победителя Лиги чемпионов УЕФА, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

В составе сборной Бразилии он дважды выигрывал Кубок Конфедераций и однажды - Кубок Америки.