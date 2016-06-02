Украина поднялась на три строчки в рейтинге ФИФА
Команда Михаила Фоменко обогнала Венгрию, Румынию и Боснию.
Сборная Украины поднялась на три строчки в обновленном рейтинге национальных сборынх ФИФА и теперь занимает 19-е место, сообщается на официальном сайте организации.
Рост в таблице произошел благодаря победе команды Михаила Фоменко в товарищеском матче с Румынией со счетом 4:3.
Украина обошла в рейтинге Венгрию, Боснию и Герцеговину, а также Румынию.
Лучшей сборной мира по версии ФИФА остается команда Аргентины, на втором месте идет Бельгия, а на третье место вышла Колумбия, которая обошла сборную Чили.
Также отметим позиции соперников сборной Украины на групповом турнире Евро-2016: Германия занимает третье место, Северная Ирландия - 25-е, Польша - 27-е.
Первая десятка сборных выглядит так:
1. Аргентина
2. Бельгия
3. Колумбия (+1)
4. Германия (+1)
5. Чили (-2)
6. Испания
7. Бразилия
8. Португалия
9. Уругвай
10. Австрия
Напомним, следующий матч сборная Украины проведет завтра, 3 июня, против команды Албании. Встреча будет носить товарищеский статус.