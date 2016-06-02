Суркис объяснил, почему "Динамо-2" решили ликвидировать

В дальнейшем существовании киевской команды "Динамо-2", выступавшей в Первой лиге чемпионата Украины, нет смысла. Об этом сказал президент клуба Игорь Суркис в интервью dynamo.kiev.ua.

"В дальнейшем существовании "Динамо-2" нет смысла. Эта команда нам ничего не дала. На протяжении многих лет. Потенциально звездные игроки и так станут звездами", - заявил Суркис.

По его мнению, нет никакой необходимости в команде, которая не ставит перед собой турнирных задач.

"Имя "Динамо" должно ассоциироваться с командой номер один. А не с командой номер два, которая не имеет никаких турнирных задач. Изначально я это понимал. И даже Валерий Васильевич Лобановский говорил: "Эта команда хороша, но раз она не имеет турнирных задач, то футболисты теряют мотивацию". Ребята играют себе, и играют. А для чего играют? Ну, проиграли, и проиграли — не страшно. Главное — не вылететь. А идеи, которой горели бы футболисты команды, просто нет. Команда, которая не ставит перед собой турнирных задач, не нужна. Уверен в этом на 100 процентов. И вот сегодня главный тренер "Динамо" [Сергей Ребров] принял решение о том, что команда "Динамо-2" не нужна", - рассказал президент клуба.

Напомним, что в структуре "Динамо" есть команды U-21 и U-19, которые продолжат выступать в соответствующих чемпионатах под эгидой Премьер-лиги.

При этом, "Динамо-2", в отличии от молодежных коллективов, не могло по ходу сезона проводить ротацию игроков с основной командой. В связи с этим в "дубль", как правило, направлялись футболисты, которые переросли молодежный возраст, но по своему уровню не попадали в основной состав киевлян.

В последние годы единственной турнирной целью "Динамо-2" было сохранение места в Первой лиге, с чем команда регулярно справлялась.

Как сообщал УНИАН, вчера стало известно о том, что в киевском клубе приняли решение расформировать "Динамо-2".