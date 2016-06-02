Евро-2016: капитан сборной Германии может пропустить матч против Украины

Центральный полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер может пропустить стартовый поединок на Евро-2016 против Украины, сообщает Kicker.

По словам ассистента главного тренера немецкой команды Маркуса Зорга, Швайнштайгер находится в хорошей спортивной форме, но по состоянию здоровья может пропустить матч-открытие своей команды.

Напомним, в течение прошедшего сезона 31-летнего Швайнштайгера преследовали травмы, из-за которых он пропустил ряд матчей своего клуба "Манчестер Юнайтед".

В отборочном турнире на Евро-2016 Швайнштайгер сыграл за сборную Германии четыре матча.

Как сообщал УНИАН, в состав сборной Германии на Евро-2016 вошли 14 игроков, которые принимали участие в триумфальном для команды чемпионате мира 2014 года.