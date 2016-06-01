Накануне Евро-2016: Россия уступила Чехии, Испания разгромила Южную Корею

Сборная Польши, которая является соперником сборной Украины в групповом турнире Евро-2016, проиграла товарищеский матч Нидерландам со счетом 1:2.

С таким же результатом завершила встречу сборная России, уступившая Чехии. Кроме того, Испания разгромила Южную Корею, Бельгия не смогла обыграть Финляндию, а Исландия проиграла Норвегии.

Испания - Южная Корея - 6:1 (3:0)

Голы: Давид Силва (30), Фабрегас (32), Нолито (38, 54), Мората (50, 89) - Чу Се Джон (83).

Россия - Чехия - 1:2 (1:0)

Голы: Кокорин (6) - Росицки (49), Нецид (90).

Норвегия - Исландия - 3:2 (2:1)

Голы: Йохансен (1), Элланд (41), Серлот (67) - Ингасон (36), Сигурдссон (81, с пенальти).

Бельгия - Финляндия - 1:1 (0:0)

Голы: Лукаку (89) - Хамалайнен (53).

Польша - Нидерланды - 1:2 (0:1)

Голы: Енджейчик (60) - Янссен (33), Вейналдум (76).