Сборная Украины сделала официальное фото к Евро-2016
22:19, 01 июня 2016Футбол
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Команда сфотографировалась на фоне швейцарских гор.
ffu.org.ua
Сборная Украины в составе 23 игроков, которые будут отстаивать интересы страны в финальной части чемпионата Европы, сделала командное фото, сообщает пресс-служба ФФУ.
Замечательная солнечная погода и живописный швейцарский пейзаж способствовали съемке.
Нынешнее фото – своеобразная презентация игровых номеров, под которыми будут выступать игроки на Евро-2016.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня футболистам сборной Украины присвоили игровые номера на Евро-2016.
Чемпионат Европы по футболу 2016 года пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля. Сборная Украины сыграет на групповом этапе с командами Германии, Польши и Северной Ирландии.
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