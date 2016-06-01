Сборная Украины сделала официальное фото к Евро-2016

Сборная Украины в составе 23 игроков, которые будут отстаивать интересы страны в финальной части чемпионата Европы, сделала командное фото, сообщает пресс-служба ФФУ.

Замечательная солнечная погода и живописный швейцарский пейзаж способствовали съемке.

Нынешнее фото – своеобразная презентация игровых номеров, под которыми будут выступать игроки на Евро-2016.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня футболистам сборной Украины присвоили игровые номера на Евро-2016.

Чемпионат Европы по футболу 2016 года пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля. Сборная Украины сыграет на групповом этапе с командами Германии, Польши и Северной Ирландии.