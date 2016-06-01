Форвард Кравец о непопадании в сборную Украины: "Я переживу и стану только сильнее"

Форвард киевского "Динамо" Артем Кравец отреагировал на свое непопадание в состав сборной Украины на Евро-2016 записью на страничке в Instagram.

"Увы я не попал в заявку нашей сборной на чемпионат Европы... Я переживу и стану только сильнее, жизнь на этом не заканчивается!", - отметил игрок.

Также, Кравец подчеркнул: "Хочу развеять все мифы по поводу причин моего отъезда из сборной. У меня было небольшое растяжение боковой связки колена, мне нужно было на восстановление ещё максимум пару дней! Так что со здоровьем у меня все в порядке и я был готов помогать нашей команде!".

"Увы я не смогу этого сделать, но все равно верю и желаю только хорошего нашей сборной! Я очень надеюсь что ребята выступят достойно и порадуют всю страну!!! Удачи и везения во Франции", - подытожил игрок.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня футболистам сборной Украины присвоили игровые номера на Евро-2016. Из форвардов на турнир отправятся Роман Зозуля, Евгений Селезнев и Филипп Будковский.

Чемпионат Европы по футболу 2016 года состоится во Франции с 10 июня по 10 июля. Сборная Украины сыграет на групповом этапе с командами Германии, Польши и Северной Ирландии.