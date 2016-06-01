"Динамо-2" прекращает существование
17:00, 01 июня 2016Футбол
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Вторая команда киевского «Динамо» сегодня вечером прекратит существование.
fcgornyak.dp.ua
Об этом заявил президент клуба Игорь Суркис, сообщает Dynamo.kiev.ua.
"Ближайший матч «Динамо-2» в первой лиге станет последним в истории этой команды. Вадим Евтушенко уже об этом знает. Это решение не мое, а главного тренера Сергея Реброва. Он не видит смысла в существовании «Динамо-2»", — сказал Игорь Михайлович.
Напомним, что игрой против «Сум» сегодня, в среду, 1 июня, вторая команда завершает чемпионат 2015/2016. Кроме того, у большинства футболистов, заявленных за коллектив Евтушенко, этим летом истекают контракты с «Динамо».
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