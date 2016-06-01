Футболист сборной Украины Федецкий: "Уверен, на Евро-2016 у нас будет фантастическая поддержка"

Защитник сборной Украины Артем Федецкий верит в то, что на чемпионате Европы во Франции его команду будет поддерживать множество украинских болельщиков. Об этом он сказал в интервью официальному сайту УЕФА.

"Конец сезона напоминал период перед "стыками" (стыковые матчи против Словении - прим.ред.): куда ни выйдешь, например, в парк с ребенком, к тебе подходили, желали удачи, говорили, что верят в нас. Вот с вами разговариваю - и мурашки по коже бегут. Это был такой адреналин! <...> Скажу честно, уже давно я каждый день засыпаю и просыпаюсь с мыслями о Евро. Тяжело даже представить, что будет перед самим турниром. Уверен, кровь будет бурлить и у нас, и у болельщиков. Хоть мы и играем далеко от дома, но не сомневаюсь, что во Франции у нас будет фантастическая поддержка", - заявил футболист.

Федецкий также отметил, что для него выступления за сборную Украины - вершина в игровой карьере.

"Я бы не стал выделять Еевро-2016. Главное здесь - что для меня означает возможность играть за сборную. Это просто все! Это то, о чем я мечтал всю свою жизнь. У меня растет сын, и когда я его спрашиваю: "Сыночек, за какой клуб ты хочешь играть?" Он отвечает: "За сборную Украины!" По-моему, это самый лучший ответ. В национальную команду приглашаются лучшие игроки, поэтому для меня сборная - это уже вершина. Я очень горжусь тем, что могу защищать честь родной страны", - подчеркнул Федецкий.

Как сообщал УНИАН, вчера стала известна заявка сборной Украины на Евро-2016. Для Артема Федецкого, который выступает в национальной команде с 2010-го года, выступление на чемпионате Европы станет первым в карьере.