Футболистам сборной Украины присвоили игровые номера на Евро-2016

Игроки сборной Украины по футболу получили персональные номера на время поведения Евро-2016, сообщает УЕФА.

Игроки команды будут выступать под такми номерами:

Вратари - 1. Денис Бойко, Бешикташ, 12. Андрей Пятов, Шахтер, 23. Никита Шевченко, Заря.

Защитники - 2. Богдан Бутко, Амкар, 3. Евгений Хачериди, Динамо, 5. Александр Кучер, Шахтер, 13. Вячеслав Шевчук, Шахтер, 17. Артем Федецкий, Днепр, 20. Ярослав Ракицкий, Шахтер.

Полузащитники - 4. Анатолий Тимощук, Кайрат, 6. Тарас Степаненко, Шахтер, 7. Андрей Ярмоленко, Динамо, 9. Виктор Коваленко, Шахтер, 10. Евгений Коноплянка, Севилья, 14. Руслан Ротань, Днепр, 16. Сергей Сидорчук, Динамо, 18. Сергей Рыбалка, Динамо, 19. Денис Гармаш, Динамо, 21. Александр Зинченко, Уфа, 22. Александр Караваев, Заря.

Нападающие - 8. Роман Зозуля, Днепр, 11. Евгений Селезнев, Шахтер, 15 Филипп Будковский, Заря.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по футболу 2016 года состоится во Франции с 10 июня по 10 июля. Сборная Украины сыграет на групповом этапе с командами Германии, Польши и Северной Ирландии.