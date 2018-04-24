Фонсека: "В игре "Шахтера" будут большие изменения, которые вы не сможете не заметить"

Португальский тренер провел первую пресс-конференцию в качестве наставника донецкого "Шахтера". УНИАН приводит ключевые выдержки из ответов специалиста на вопросы украинских журналистов.

О своем приглашении в "Шахтер": "Для меня большая гордость и счастье, что я стал тренером такого клуб, как "Шахтер". Я хочу поблагодарить президента и всю администрацию клуба за проявленную возможность"

О тренерском штабе: "Со мной приедут те ребята, с которыми я давно работаю и которых очень хорошо знаю. Моим главным ассистентом будет Нуно Кампеш. Также в штаб попадут Педро Морейра, Тиагу и тренер вратарей Ив Антонио. Также будут помогать Мигель Кардосо и Игор Дуляй, которые ранее работали в "Шахтере".

О трансферной политике: "Я очень доволен составом команды. Но каждого игрока нужно будет проанализировать. На это у нас будет время во время сборов. После него мы определим, нужно ли усиление. На данный момент я полностью доволен игроками. Ничего радикально менять не нужно".

О нынешнем составе "Шахтера": "Надеюсь, ни один игрок не будет от нас уходить. Мы постараемся посмотреть на каждого из них, подумать и тогда уже принимать какие-то важные решения. Также стоит обратить внимание на молодых украинских игроков, которые показывают отличнейший футбол, могут вырасти и стать топ-игроками. Я думаю, что "Шахтер" проделал в этом плане отличную работу".

О переезде семьи в Украину: "Жена и дети останутся в Португалии, но это никак не связано с политической ситуацией в Украине. Дети учатся в школе, и они не могут так просто поменять язык. Но жена будет приезжать. Она не хочет рисковать, ведь знает, что в Украине красивые девушки (смеется)".

О выборе места для сборов: "Для летних сборов "Шахтера" мы рассматривали несколько вариантов, но остановились на Нидерландах. Я уже был там, там проводят сборы много топ-европейских топ-команд. Думаю, это очень хорошее место".

О невозможности играть домашние матчи в Донецке: "Вы плохо меня знаете. Я никогда не ищу оправданий. Если команда проигрывает, беру всю вину на себя. Когда я переходил, то прекрасно понимал, в какой ситуации клуб. Но это никогда не будет моей отговоркой перед вами".

О намерении учить украинский или русский язык: "Учить русский язык - это одна из моих первых целей. В ближайшее время я уже смогу объясняться на русском. А пока я знаю только слова "добрый день", "спасибо" и "мяч".

О психологическом прессинге: "Прессинг и ответственность - одна из составляющих тренерcкой деятельности. Если тренер к этому не готов, то ему не стоит браться за эту работу. Я к этому полностью готов".

О штрафах: "Я большой фанат дисциплины, но не являюсь диктатором. Есть набор определенных правил, которые должна выполнять команда. Не буду говорить каких, потому что даже команда о них еще не знает. Штрафую ли я их? Конечно же, штрафую, если правила нарушаются. Но штрафую я не для того, чтобы остаться с деньгами, а для того, чтобы отложить их, а потом за этот счет пойти поужинать всей командой в ресторан и там обсудить, что нужно соблюдать правила".

О своей работе в "Порту": "Я стараюсь думать не о прошлом, а о будущем. Но, тем не менее, не хочу убегать от вопроса. Если говорить о годе в "Порту", то это был неудачный год. Но я никого не виню, кроме себя. Видимо, что-то не сложилось, такое случается в футболе. Посмотрите грандов, на Жозе Моуриньо, у него тоже был неудачный сезон в "Челси". Но хочу уточнить: за год в Порту я научился большему, чем за всю остальную карьеру".

Про футбол: "Да, футбол у меня занимает очень много времени в сутках. Но очень важно соблюдать баланс. Когда приходишь домой, стоит уделить внимание жене и детям. Но лично у меня футбол из головы не выходит никогда".

О новом стиле игры "Шахтера": "Я собираюсь привнести свои идеи. Постараюсь усилить защиту, она будет работать по-другому, не так, как это было с мистером Луческу. И команда будет немножко изменена в атакующей линии. Вы все это увидите потом. Большие изменения будут, и вы это не сможете не заметить".

О возможном прозвище: "Я не хочу, чтобы меня как-то особо называли. Я амбициозный тренер, который верит в свою Работу. А называть меня "The Special one" можно будет лишь после каких-то результатов.

О сборной Украины: "В моем лице сборная Украины обрела нового болельщика. Буду болеть всем сердцем за эту команду. Да, я хотел бы, чтобы игроки сборной сейчас были здесь, но это здорово, что они будут выступать на чемпионате Европы. К тому же, у нас есть ребята, которых готовы их заменить".

О приоритете спортивной составляющей перед финансовой: "Это правда. Все решения во время своей карьеры строились на спортивном интересе, а не финансовом. Я пришел сюда чтобы строить хорошую команду и добиваться титулов".

Алексей Игнатенко