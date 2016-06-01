"Карпаты" определились с новым тренером - СМИ

В ближайшее время львовские "Карпаты" объявит о подписании контракта с экс-тренером запорожского "Металлурга" Анатолием Чанцевым, который сменит на посту главного тренера львовян Владимира Беззубяка, сообщает Football.ua.

Ранее генеральный директор львовян Юрий Дячук-Ставицкий заявлял, что "Карпаты" рассматривают кандидатуры многих украинских тренеров, среди которых бывший и нынешний наставники молодежной сборной Украины — Сергей Ковалец и Александр Головко.

По информации издания, руководители клуба остановили свой выбор на 58-летнем Анатолие Чанцеве.

В сезоне 2015/2016 он возглавлял запорожский Металлург, пока клуб не прекратил свое существование. Кроме Металлурга, Чанцев работал с такими командами, как харьковский Гелиос и луганская Заря.