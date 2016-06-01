Новый тренер "Шахтера" Фонсека: "Буду болеть всем сердцем за сборную Украины"
Португальский специалист рад, что в национальной команде выступает много игроков "Шахтера".
Новый главный тренер донецкого "Шахтера" Пауло Фонсека заявил, что отныне будет поддерживать сборную Украины по футболу. Об этом он сказал во время своей первой пресс-конференции в качестве наставника "горняков".
"Если говорить о сборной Украины, то я очень рад, что так много футболистов "Шахтера" присутствуют в ней. Хочу сказать, что у сборной Украины есть еще один фанат, я буду болеть всем сердцем за сборную Украины.
Скажу честно: да, я хотел бы, чтобы представители "Шахтера" в сборной были сейчас здесь, это было бы хорошо для команды. Но это не плохо, что они сейчас находятся в сборной, и помимо них у нас есть ребята, которые готовы заменить футболистов-сборников", - заявил Фонсека.
Как сообщал УНИАН, в заявку сборной Украины на Евро-2016 попали восемь игроков донецкого "Шахтера".