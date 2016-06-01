Палкин: "Финальная цель "Шахтера" - выиграть Лигу чемпионов"

Главной турнирной целью донецкого "Шахтера" в ближайшие годы является победа в Лиге чемпионов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции заявил генеральный директор клуба Сергей Палкин.

"По поводу нашей цели, все очень просто. мы должны выиграть все в Украине - чемпионат, кубок, суперкубок. Мы регулярно должны выступать в групповом этапе Лиги чемпинов и выходить как можно дальше.

Потому что наша финальная цель - выиграть Лигу чемпионов, а если мы не будем каждый год играть в этом турнире, естественно, этой цели мы не достигнем", - заявил Палкин.

Напомним, ранее лучшим результатом "Шахтера" в Лиге чемпионов был выход в четвертьфинал турнира в 2011 году.