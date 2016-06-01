Палкин: "Финальная цель "Шахтера" - выиграть Лигу чемпионов"
13:23, 01 июня 2016Футбол
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Несмотря на ряд серьезных потерь в составе за последние годы, в донецкой команде все еще хотят выиграть Лигу чемпионов.
Палкин поставил цель перед командой и новым тренером / shakhtar.com
Главной турнирной целью донецкого "Шахтера" в ближайшие годы является победа в Лиге чемпионов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции заявил генеральный директор клуба Сергей Палкин.
"По поводу нашей цели, все очень просто. мы должны выиграть все в Украине - чемпионат, кубок, суперкубок. Мы регулярно должны выступать в групповом этапе Лиги чемпинов и выходить как можно дальше.
Потому что наша финальная цель - выиграть Лигу чемпионов, а если мы не будем каждый год играть в этом турнире, естественно, этой цели мы не достигнем", - заявил Палкин.
Напомним, ранее лучшим результатом "Шахтера" в Лиге чемпионов был выход в четвертьфинал турнира в 2011 году.
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