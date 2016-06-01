В "Шахтере" рассказали, в каких городах будет выступать команда в следующем сезоне

Донецкий "Шахтер" в следующем сезоне вновь будет проводить еврокубковые матчи во Львове. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции, посвященной назначению нового тренера "горняков" Пауло Фонсеки, сообщил генеральный директор клуба Сергей Палкин.

"Все еврокубоквые игры мы будем играть во Львове. Кроме того, мы неоднократно заявляли, что матчи чемпионата Украины хотим играть в как можно большем количестве городов. Единственное - порой у нас появляются проблемы технического характера: или в городе нет аэропорта, или газон несоответствующий, или стадион в плохом состоянии", - объяснил Палкин.

Руководитель клуба также подчеркнул, что клуб хотел бы играть домашние матчи в Мариуполе Донецкой области, но пока что это невозможно в связи с проблемами логистики.

"Мариуполь? Он мог бы войти в список городов, где играет команда, но не думаю, что туда смогут прилелеть много команд. Единственный логистический путь туда добраться - лететь в Запорожье, а потом еще несколько часов ехать в автобусе. Я не думаю, что наши некоторые гранды поедут играть в Мариуполь. Хотя для нас это не будет проблемой", - считает Палкин.

Отметим, что ранее председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский выражал желание, чтобы "горняки" проводили домашние матчи в Мариуполе.