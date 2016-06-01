"Шахтер" не намерен вести летом активную трансферную политику

Донецкий "Шахтер" не планирует вести активную деятельность на трансферном рынке во время летнего межсезонья. Об этом сказал главный тренер команды Пауло Фонсека во время первой пресс-конференции в новой должности.

"Я очень доволен составом команды. Но каждого игрока нужно будет проанализировать. На это у нас будет время во время сборов. После него мы определим, нужно ли усиление. На данный момент я полностью доволен игроками. Ничего радикально менять не нужно", - заявил Фонсека.

Он также добавил, что надеется, что никто из футболистов не покинет "Шахтер".

"Я надеюсь, что ни один игрок не будет от нас уходить. Мы постараемся посмотреть на каждого из них, подумать и тогда уже принимать какие-то важные решения. Также стоит обратить внимание на молодых украинских игроков, которые показывают отличнейший футбол, могут вырасти и стать топ-игроками. Я думаю, что "Шахтер" проделал в этом плане отличную работу", - сказал Фонсека.

Кроме того, наставник "Шахтера" добавил, что у него сейчас нет возможности пригласить в клуб полузащитника Жозуэ, который играл у тренера в командах "Пакош до Феррейра", "Порту" и "Браге".

"Жозуэ? В даже в мире футбола говорят, что он является моим футбольным сыном. Но пока у нас нет возможности его пригласить", - сказал Фонсека.

При этом генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сообщил, что на первый сбор "горняков" отправится около 70 процентов игроков клуба, которые ранее выступали в аренде в других командах.