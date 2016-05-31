Накануне Евро-2016: Австрия выиграла у Мальты, Ирландия проиграла Беларуси
23:43, 31 мая 2016Футбол
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Потенциальные аутсайдеры групп на чемпионате Европы невзрачно выглядят в товарищеских матчах.
Австрия обыграла Мальту / oefb.at
Сегодня были сыграны два подготовительных матча к чемпионату Европы по футболу 2016 года.
Сборная Австрии с минимальной разницей в счете смогла обыграть одну из слабейших команд континента Мальту - 2:1.
При этом, Ирландия с таким же счетом уступила сборной Беларуси под руководством экс-игрока киевского "Динамо" Александра Хацкевича.
Австрия - Мальта - 2:1 (2:0)
Голы: Арнаутович (4), Шопф (18) - Алаба (87, в свои ворота)
Ирландия - Беларусь - 1:2 (0:1)
Голы: Вард (71) - Гордейчук (21), Володько (63)
Сборная Австрии в групповом турнире Евро-2016 сыграет с Португалией, Исландией и Венгрией.
Ирландии на первом этапе турнира в соперники достались команды Италии, Бельгии и Швеции.
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