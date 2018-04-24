"Шахтер" и Пауло Фонсека: выбор в пользу проложенного курса

После мартовской жеребьевки четвертьфинала Лиги Европы в руководство и тренерский штаб донецкого "Шахтера" вполне могли считать, что им повезло с соперником. Португальская "Брага" не выглядела непроходимым оппонентом, а ее исполнители едва ли смогли бы побороться за место в основном составе "горняков". Вскоре прогнозы подтвердились – в гостевой игре "Шахтер", несмотря на тотальное преимущество "Браги" в основных компонентах игры, добыл победу со счетом 2:1.

Тем не менее, накануне ответной встречи во Львове португальский наставник "Браги" Паулу Фонсека выглядел воинственно: "Мы играем одним стилем всегда, независимо от соперника и страны, в которой приходится играть. Всегда стараемся доминировать, играть больше у ворот соперника и забивать. Думаю, завтрашний матч не будет слишком отличаться от встречи в Браге". Специалист ошибался – на "Арене Львов" португальцы выглядели неплохо лишь в первые 15 минут встречи, после чего "горняки" смяли оборону соперника.

Но, возможно, именно тогда руководство "Шахтера" окончательно утвердилось в мысли, что Фонсека в будущем сможет стать новым тренером "горняков". В "Шахтере" прекрасно понимали, что наставник "Браги" выжимает максимум из тех ресурсов, что имеются в его команде. При этом, амбициозность португальца, а также его ставка на зрелищный атакующий футбол не могли не подкупить даже Мирчу Луческу. "Что касается "Браги", то это команда, которая создана, чтобы демонстрировать спектакль. Они очень техничные. Организованный коллектив, в котором футболисты знают, что делать на поле", - заявлял тогда нынешний наставник санкт-петербургского "Зенита".

С тех пор прошло всего два месяца, и сегодня "Шахтер" объявил о Паулу Фонсеке как о новом главном тренер команды.

Проблема выбора

Донецкий "Шахтер" далеко не первый клуб, которому после ухода тренера, проведшего с командой много лет, пришлось выбирать дальнейшую концепцию развития коллектива. В такой ситуации всегда есть два основных варианта - продолжить генеральную линию прежнего наставника или доверить новому специалисту перестройку команду под себя. Второй вариант, как правило, более рискованный и требующий значительных финансовых средств, поэтому большинство клубов для начала предпочитает сохранить имеющиеся успехи.

Классический пример такого выбора – амстердамский "Аякс", который 45 лет назад заменил легендарного Ринуса Михелса на румына Штефана Ковача, после чего дважды выиграл Кубок чемпионов. Современный пример – "Манчестер Юнайтед", где Дэвид Мойес, не обладавший харизмой Алекса Фергюсона, провалил свой сезон в команде.

Есть такой пример и в Украине - после смерти Валерия Лобановского киевское "Динамо" так долго хотело идти по его пути, что со временем любой тренер столичной команды, употреблявший с серьезным лицом словосочетание "конспекты Лобановского", превращался в фигуру для насмешек.

Выбор Паулу Фонсеки – это также попытка сохранить в "Шахтере" имеющиеся успехи при незначительных переменах внутри команды. При этом называть португальца последователем Луческу не стоит, ведь в свои 43 года он уже проявил себя как самостоятельная личность на тренерской скамейке. И упоминания о Луческу вряд ли будут часто звучать на его пресс-конференциях.

Кто такой Пауло Фонсека?

Что нужно знать прежде всего о Фонсеке? Португалец - первый тренер "Шахтера" за последние несколько десятков нет, за спиной которого нет солидной карьеры в качестве футболиста. Будучи игроком, защитник Фонсека выступал в командах, единственной целью которых было сохранение прописки в элитном чемпионате страны. К 32 годам он уже не проходил в основу команды второго дивизиона и решил, что займется тренерской работой. Разумеется, статус посредственного футболиста не мог ему помочь быстро получить должность в топ-клубе, потому Пауло начинал с самых низов - детских и полупрофессиональных команд.

Фонсека - это классический self-made coach. Это тренер, который добился успехов благодаря собственной тяжелой работе, но не "правильным" знакомствам или другим привилегиям. Первую известность в качестве наставника новый тренер "Шахтера" получил с любительским "Пеньяльновенсе", который два года подряд сенсационно выходил в четвертьфинал чемпионата Португалии.

В 2011-м Фонсека впервые возглавил профессиональный клуб, а еще через год получил работу уже в элитном чемпионате. Команда "Пакош до Феррейра" под его руководством смогла сенсационно занять третье место в Примейре. Сезон 2013/14 специалист начинал в сильнейшем клубе страны "Порту".

С "сине-белыми" Фонсека впервые сыграл в Лиге чемпионов, где занял третье место в группе, уступив испанскому "Атлетико" и российскому "Зениту". В Лиге Европы его "Порту" также не повезло - команда в первом же раунде плей-офф вылетела, проиграв "Фиорентине". Словом, первая попытка тренера закрепиться в клубе топ-уровня завершилась плохо – в марте 2014-го "Порту" занимал всего лишь третью позицию в чемпионате, и руководство решило попрощаться со своим наставником. После этого Фонсека вернулся в "Пакош до Феррейру", а спустя год возглавил "Брагу", которую привел к четвертьфиналу Лиги Европы и первой за 50 лет победе в Кубке Португалии. Последний трофей стал всего вторым для специалиста, чья тренерская карьера продолжается уже более 10 лет.

Зачем Фонсека и "Шахтер" друг другу

Переход в донецкий "Шахтер" выгоден Фонсеке не только с финансовой точки зрения. Вместе с "Пакош до Феррейра" и "Брагой" португальский специалист добился максимума, и уже давно желал работать с командой, чьи финансовые возможности выше, а состав сильнее. Именно этими причинами в свое время был продиктован его переход в "Порту" - амбициозный тренер просто не мог отказаться от возможности возглавить лучший клуб страны.

Однако теперь вероятность того, что Фонсеку во второй раз позвали бы в "Порту", была крайне низка, а другие гранды Португалии - "Бенфика" и "Спортинг" - вполне довольны своими нынешними тренерами. В такой ситуации предложение "Шахтера", который все еще здорово укомплектован бразильскими легионерами, подошло наставнику как нельзя кстати. С "горняками" он вновь сможет сыграть в Лиге чемпионов и бороться за титулы. Ну а в португальские клубы средней руки Фонсека сможет вернуться всегда.

Гораздо интереснее мотивация "Шахтера". Слухи о том, что Мирча Луческу вскоре покинет клуб, начали появляться еще в те времена, когда в Донецке был мир и спокойствие. Когда-то возможным преемником румынского тренера называли экс-защитника сборной Бразилии Заго, получившего в 2013-м году должность ассистента Луческу. Однако летом 2015-го "Шахтер" не стал продлевать с бразильцем контракт, и вариант с Заго отпал.

Также возможным тренером "Шахтера" назывался украинец Валерий Кривенцов. Под его руководством в "Шахтер" U-19 в прошлом году дошел до финала юношеской Лиги УЕФА, после чего клуб отправил 42-летнего специалиста в мариупольский "Ильичевец". Важный минус Кривенцова – отсутствие опыта работы на высшем уровне, где, в том числе, необходимо работать с легионерами. В этом плане особенно выделяется лингвистический козырь Фонсеки, который будет разговаривать с иностранцами "Шахтера" на родном для себя языке.

Сегодня в составе "горняков" находятся восемь бразильцев, шесть из которых были важной частью команды, игравшей в полуфинале Лиги Европы. Далеко не каждый европейский тренер смог бы удерживать в таком коллективе дисциплину, но Мирча Луческу как раз умел это делать. Как умеет делать и Фонсека, в "Браге" которого было сразу 12 бразильцев.

С этими исполнителями специалист играл в атакующий футбол, и в "Шахтере" от него ждут того же. При этом, в Украине он сможет еще и рассчитывать на крепкую защиту команды, которой не мог похвастаться в "Браге". Здесь в очередной раз "спасибо" нужно сказать Луческу, оставившего после себя в "Шахтере" крепкую оборону из украинских футболистов - защитников Кучера и Ракицкого, опорных полузащитников Степаненко и Малышева.

Вместе с этими футболистами Фонсека будет настроен на максимальный результат во встех турнирах, ведь, как говорилось выше, титулов в его карьере было минимум. Работая в "Шахтере", даже успехи в чемпионате и кубке Украины будут для португальца крайне важны. Его мотивация - еще один козырь перед новым работодателем.

Союз Фонсеки и "Шахтера": надолго ли?

Однако, несмотря на ряд преимуществ, союз Фонсеки и "Шахтера" вряд ли способен просуществовать столько же лет, сколько это было в отношениях "горняков" с Луческу. В этом плане переход португальца больше напоминает историю, когда "Шахтер" подписывал контракт с немецким тренером Берндом Шустером, который стремился сделать в Донецке себе имя и уехать на "повышение".

Шустеру тогда это сделать не удалось, но со временем он все равно оказался в мадридском "Реале". У Фонсеки шансы стать "своим" в "Шахтере" выше - во всяком случае, до тех пор, пока в команде имеются столь яркие личности, как Марлос, Тайсон, Дарио Срна, Бернард и другие. Но здесь будущее сотрудничества зависит уже не только от португальца, но и от активности "Шахтера" на трансферном рынке.

С другой стороны, даже если "горняки" будут больше продавать, чем покупать, и постепенно нацеливаться на украинизацию состава, выбор Фонсеки как тренера в переходной период может быть вполне неплох. Еще год-два, имея данных футболистов, "Шахтер" вполне способен достойно выступать на евроарене. Ну а дальше у португальца заканчивается контракт, и каждый волен пойти своей дорогой.