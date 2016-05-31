Пауло Фонсека - новый главный тренер донецкого "Шахтера"

Новым главным тренером донецкого "Шахтера" стал португалец Пауло Фонсека, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с 43-летним специалистом рассчитан на два года, финансовые условия договора клуб разглашать не стал. К работе Фонсека приступит завтра, 1 июня 2016 года.

"Я очень счастлив, что становлюсь частью такого клуба, как "Шахтер". Работать в таком клубе – это огромнейшая привилегия для любого тренера. Хочу сказать болельщикам, что мы будем продолжать всю ту работу, которая велась многие годы в "Шахтере". Мы очень амбициозны и будем все свои амбиции вкладывать в красивый и качественный футбол", – сказал Фонсека.

Как сообщал УНИАН, 21 мая донецкий "Шахтер" расстался с тренером Мирчей Луческу, который провел в клубе 12 лет.