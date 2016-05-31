Ультрас "Металлиста" призвали харьковчан выйти на акцию в поддержку клуба

Фанаты "Металлиста" призвали всех любителей футбола присоединиться к акции "Металлист должен жить", которая состоится в пятницу в Харькове, в 20:00. Об этом говорится на странице ультрас в Facebook.

"Многие потеряли надежду, но не мы! Сейчас нам всем нужно показать что наша гордость, наша история, наш Клуб реально нужен Харькову. Мы будем использовать даже самую малейшую возможность, что бы спасти Клуб. И поверьте, шанс есть! Нам нужно всем показать, как дорог "Металлист" харьковчанам!", - заявляют фанаты.

Они также утверждают, что на данный момент не все потеряно в процессе аттестации "Металлиста" и вопросе сохранения статуса клуба, которому в прошлом году исполнилось 90 лет.

Ультрас подчеркнули, что акция пройдет без политических лозунгов.

"Акция вне политики, никаких лозунгов и флагов, только "Металлист"!", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, харьковский "Металлист" не прошел аттестацию на следующий сезон Премьер-лиги и может прекратить существование.