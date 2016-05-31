Официально: стал известен состав сборной Украины на Евро-2016

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко определился с окончательной заявкой на чемпионат Европы-2016, сообщает официальный сайт ФФУ.

В состав команды вошли восемь игроков донецкого "Шахтера", пять игроков киевского "Динамо", три представителя "Днепра". Также в команде присутствуют четыре легионера - Денис Бойко, Анатолий Тимощук, Александр Зинченко и Евгений Коноплянка.

Отметим, что все футболисты сборной Украины, выступавшие в минувшем сезоне в России, также попали в заявку.

Окончательная заявка сборной Украины выглядит так:

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Бешикташ", Турция), Никита Шевченко ("Заря");

Защитники: Артем Федецкий ("Днепр"), Евгений Хачериди ("Динамо"), Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Шевчук, Богдан Бутко (все — "Шахтер");

Полузащитники: Руслан Ротань ("Днепр"), Сергей Рыбалка, Денис Гармаш, Сергей Сидорчук (все — "Динамо"), Евгений Коноплянка ("Севилья", Испания), Анатолий Тимощук ("Кайрат", Казахстан), Александр Караваев ("Заря"), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко (все — "Шахтер"), Александр Зинченко ("Уфа", Россия);

Нападающие: Андрей Ярмоленко ("Динамо"), Роман Зозуля ("Днепр"), Филипп Будковский ("Заря"), Евгений Селезнев ("Шахтер").

По сравнению с предварительной заявкой Михаил Фоменко отсеял защитника Никиту Каменюку ("Заря"), полузащитников Олега Гусева ("Динамо"), Ивана Петряка ("Заря"), Максима Малышева ("Шахтер"), форвардов Артема Кравца ("Динамо") и Евгения Шахова ("Днепр").