Киевское "Динамо" усилилось экс-полузащитником "Ворсклы" Громовым

Киевское "Динамо" подписало контракт с украинским полузащитником Артемом Громовым, сообщает официальный сайт клуба.

Срок соглашения, вступающего в силу с 1 июля 2016 года, рассчитан на три года.

26-летний Громов родился в городе Стрый Львовской области, а на профессиональном уровне выступал лишь в полтавской "Ворскле". В чемпионате Украины на его счету 125 матчей и 25 голов.

Также Громов провел две игры в составе национальной сборной Украины.

Ранее переход Громова в "Динамо" анонсировал бывший ассистент тренера киевлян Рауль Рианчо. Однако президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что переход игрока в киевский клуб не состоится, поскольку у полузащитника имеется действующий контракт с "Ворсклой", который истекает через полгода.

Вчера Громов и "Ворскла" досрочно разорвали контракт по обоюдному согласию, и футболист стал свободным агентом.