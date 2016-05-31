В заявку сборной Германии на Евро-2016 попали 14 чемпионов мира

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал окончательный состав футболистов, которые примут участие в чемпионате Европы по футболу 2016 года. Об этом сообщил официальный сайт Немецкого футбольного союза.

В заявку из 23 человек попали 14 человек, которые два года назад выиграли чемпионат мира в Бразилии. Среди лидеров той команды отсутствуют лишь экс-капитан Филипп Лам, защитник Пер Мертезакер и форвард Мирослав Клозе, которые завершили международную карьеру.

Отметим, что второй большой турнир подряд пропустит полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс. Как и на ЧМ-2014, он в последний момент получил травму, которая не позволит ему помочь национальной команде.

Полный список футболистов выглядит так:

Вратари: Мануэль Нойер ("Бавария"), Бернд Лено ("Байер"), Марк-Андре Тер Штеген ("Барселона", Испания);

Защитники: Джером Боатенг ("Бавария"), Йонас Хектор ("Кельн"), Шкодран Мустафи ("Валенсия", Испания), Бенедикт Хеведес ("Шальке", Германия), Матс Хуммельс ("Боруссия" Дортмунд), Антонио Рюдигер ("Рома", Италия), Эмре Джан ("Ливерпуль", Англия);

Полузащитники: Тони Кроос ("Реал Мадрид", Испания), Лерой Сане ("Шальке"), Андре Шюррле, Юлиан Дракслер (оба - "Вольфсбург"), Сами Хедира ("Ювентус", Италия), Юлиан Вайгль ("Боруссия" Дормунд), Бастиан Швайнштайгер ("Манчестер Юнайтед", Англия), Месут Езил ("Арсенал", Англия), Джошуа Киммих, Марио Гетце (оба - "Бавария");

Нападающие: Лукас Подольски ("Галатасарай", Турция), Томас Мюллер ("Бавария"), Марио Гомес ("Бешикташ", Турция).

Как сообщал УНИАН, в последнем товарищеском матче сборная Германии проиграла Словакии со счетом 1:3.

В групповом турнире на Евро-2016 команда Йоахима Лева сыграет против Украины, Польши и Северной Ирландии.