Луцкая "Волынь" получила право остаться в футбольной Премьер-лиге

Аттестационный комитет ФФУ большинством голосов принял решение выдать луцкой "Волыни" аттестат на новый сезон Премьер-лиги, сообщает Sport Arena.

Решение было принято, невзирая на долги клуба перед бывшими футболистами. Кроме того, СМИ утверждает, что "Волынь" не смогла предоставить гарантии своей финансовой стабильности в будущем.

Выдача аттестата "Волыни" означает, что, скорее всего, по итогам сезона в Премьер-лигу из Высшей лиги выйдет лишь один клуб - кировоградская "Зирка", ставшая чемпионом второго дивизиона. "Черкасский Днепр" и киевская команда "Оболонь-Бровар", которые борются за второе место в чемпионате, в следующем сезоне вновь будут выступать в Высшей лиге.

Как сообщал УНИАН, во время аттестационного периода луцкая "Волынь" не подавала документов для прохождения аттестации. Клуб вместе с ужгородской "Говерлой" и харьковским "Металлистом" был исключен из Премьер-лиги.

Позже "Волынь" начала предпринимать шаги для того, чтобы рассчитаться с футболистами по долгам и получить аттестат для участия в следующем сезоне Премьер-лиги. В результате, ФФУ дала шанс клубу продлить выступления в элитном дивизионе Украины.