Тренер Фонсека уже прибыл в Киев, чтобы подписать контракт с "Шахтером"
11:37, 31 мая 2016Футбол
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Португальский специалист посетил киевский офис Рината Ахметова.
Reuters
Португальский тренер Паулу Фонсека прибыл в Киев, где сегодня должен подписать контракт с донецким "Шахтером". Об этом сообщает Sport Arena.
Сегодня утром Фонсека посетил офис президента донецкого клуба в украинской столице, где, возможно, обсуждал последние детали контракта с "горняками".
Ранее генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин говорил, что о новом тренере "горняков" клуб объявит 31 мая. На следующий день должно состояться представление специалиста.
В "Шахтере" Фонсека заменит Мирчу Луческу, который работал с командой с 2004-го года.
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