Тренер Фонсека уже прибыл в Киев, чтобы подписать контракт с "Шахтером"

Португальский тренер Паулу Фонсека прибыл в Киев, где сегодня должен подписать контракт с донецким "Шахтером". Об этом сообщает Sport Arena.

Сегодня утром Фонсека посетил офис президента донецкого клуба в украинской столице, где, возможно, обсуждал последние детали контракта с "горняками".

Ранее генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин говорил, что о новом тренере "горняков" клуб объявит 31 мая. На следующий день должно состояться представление специалиста.

В "Шахтере" Фонсека заменит Мирчу Луческу, который работал с командой с 2004-го года.