Накануне Евро-2016: Франция обыграла Камерун, Швеция сыграла вничью со Словенией
00:03, 31 мая 2016Футбол
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Победу французам на последней минуте игры принес Димитри Пайе.
Reuters
Сегодня в Европе были сыграны два матча с участием команд, которые готовятся к Евро-2016.
Сборная Франции на последней минуте основного времени игры вырвала победу у Камеруна со счетом 3:2. При этом, в матче между Швецией и Словении зрители голов не увидели.
Франция - Камерун - 3:2 (2:1)
Голы: Матюиди (20), Жиру (41), Пайе (90) - Абубакар (22), Чупо-Мотинг (88).
Швеция - Словения - 0:0 (0:0)
Напомним, на Евро-2016 Франция попала в группу с Румынией, Албанией и Швейцарией.
Швеция на групповом этапе турнира сыграет с Бельгией, Италией и Ирландией.
Завтра свою форму накануне Евро-2016 проверят еще две сборные - Австрия сыграет с командой Мальты, а Ирландия - против Беларуси.
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