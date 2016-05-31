Накануне Евро-2016: Франция обыграла Камерун, Швеция сыграла вничью со Словенией

Сегодня в Европе были сыграны два матча с участием команд, которые готовятся к Евро-2016.

Сборная Франции на последней минуте основного времени игры вырвала победу у Камеруна со счетом 3:2. При этом, в матче между Швецией и Словении зрители голов не увидели.

Франция - Камерун - 3:2 (2:1)

Голы: Матюиди (20), Жиру (41), Пайе (90) - Абубакар (22), Чупо-Мотинг (88).

Швеция - Словения - 0:0 (0:0)

Напомним, на Евро-2016 Франция попала в группу с Румынией, Албанией и Швейцарией.

Швеция на групповом этапе турнира сыграет с Бельгией, Италией и Ирландией.

Завтра свою форму накануне Евро-2016 проверят еще две сборные - Австрия сыграет с командой Мальты, а Ирландия - против Беларуси.