Тренер "Динамо" U-16 считает, что причиной аварии с участием клубного автобуса стала плохая дорога

Причиной аварии, в которую сегодня попал автобус, перевозивший детскую команду "Динамо" на матч с "Днепром", стала плохая дорога. Так считает главный тренер команды U-16 Алексей Драценко, сообщает MatchDay.

"Это произошло на трассе в Полтавской области между Решетиловкой и Кобеляками. Там на дороге ужасные ямы. Наш автобус снизил скорость, объезжал колдобины, и возле второй мы фактически остановились. Фура не рассчитала дистанцию и в итоге ударила нас сзади. Мы юзом ушли на край дороги и там перевернулись.

Думаю, если бы у него была груженая машина и больше скорость, мы бы улетели далеко с трассы и нас бы собирали по деревьям. Если бы там была нормальная дорога, такой аварии не случилось бы. Поэтому хочется пожелать депутатам и руководству области проехаться по этой дороге и самим все прочувствовать. Там, даже если пешком идти, можно сломать ногу", - сказал Драценко.

По его словам, водитель фуры, которая ударилась в автобус, был трезвым, но не рассчитал дистанцию до транспортного средства "Динамо".

Как сообщал УНИАН, сегодня команда "Динамо" U-16 попала в аварию - после столкновения с фурой автобус, перевозивший футболистов, перевернулся на бок.