Сборная Польши назвала окончательную заявку на Евро-2016

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка объявил окончательный список из 23 футболистов, которые поедут на чемпионат Европы во Франции. Об этом сообщает официальный сайт Польского футбольного союза.

Главной звездой сборной Польши на Евро-2016 будет форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски. Также в команде присутствуют другие лидеры, выступающие в топ-чемпионатах Европы - Якуб Блащиковски, Гжегож Крыховяк, Лукаш Пищек.

Полностью заявка выглядит так:

Вратари: Артур Боруц ("Саутгемптон", Англия), Лукаш Фабиански ("Суонси", Англия/Уэльс), Войцех Щесны ("Рома", Италия);

Защитники: Тиаго Ционек ("Палермо", Италия), Камил Глик ("Торино", Италия), Артур Енджейчик, Михал Паздан (оба — "Легия"), Лукаш Пищек ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Бартош Саламон ("Кальяри", Италия), Якуб Вавжиняк ("Лехия");

Полузащитники: Якуб Блащиковски ("Фиорентина", Италия), Камил Гросицки ("Ренн", Франция), Томаш Йодловец ("Легия"), Гжегож Крыховяк ("Севилья", Испания), Бартош Капустка ("Краковия"), Кшиштоф Мачински ("Висла"), Славомир Пешко ("Лехия"), Филип Старжински ("Заглембе"), Петр Зьелински ("Эмполи", Италия), Карол Линетти ("Лех");

Нападающие: Роберт Левандовски ("Бавария", Германия), Аркадиуш Милик ("Аякс", Нидерланды), Мариуш Степински ("Рух");

Напомним, в групповом турнире Евро-2016 сборная Польша попала в группу с Украиной, Германией и Северной Ирландией.

В рамках подготовки к турниру поляки сыграют товарищеские матчи против сборных Нидерландов и Литвы.