В УЕФА назвали сборную сезона Лиги чемпионов

Группа технических экспертов УЕФА составила сборную сезона Лиги чемпионов, в которую попали 18 футболистов, сообщает официальный сайт организации.

Среди экспертов УЕФА отметим присутствие бывшего главного тренера донецкого "Шахтера" Мирчи Луческу. Кроме него, в список специалистов вошли экс-наставники "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон и Дэвид Мойес, бывший тренер немецкого "Вердера" Томас Шааф, лучший бомбардир Евро-2000 Саво Милошевич и другие.

Лучшими футболистами Лиги чемпионов в сезоне 2015/16 стали:

Вратари: Ян Облак ("Атлетико", Испания), Мануэль Нойер ("Бавария", Германия);

Защитники: Диего Годин, Хуанфран (оба - "Атлетико", Испания), Тиаго Силва ("ПСЖ", Франция), Серхио Рамос, Марсело (оба - "Реал Мадрид", Испания);

Полузащитники: Габи, Коке (оба - "Атлетико", Испания), Андрес Иньеста ("Барселона", Испания), Тони Кроос, Лука Модрич (оба - "Реал Мадрид, Испания);

Форварды: Антуан Гризманн ("Атлетико", Испания), Луис Суарес, Лионель Месси (оба - "Барселона"), Роберт Левандовски ("Бавария", Германия), Криштиану Роналду, Гарет Бэйл (оба - "Реал Мадрид", Испания).

Как сообщал УНИАН, победителем Лиги чемпионов в сезоне 2015/16 стал мадридский "Реал", обыгравший в финале "Атлетико" в серии пенальти.

Лучшим бомбардиром прошлого сезона в ЛЧ стал форвард "Реала" Криштиану Роналду, в активе которого 16 голов.