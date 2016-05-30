Футболист Милевский покинул "Конкордию" и ведет переговоры с бухарестским "Динамо"

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский покинул румынскую команду "Конкордия", в которой выступал в течение второй половины прошлого сезона. Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram.

"Спасибо за все, "Конкордия". Это было удивительное время", – написал Милевский.

Ранее агент футболиста Александр Панков в интервью телеканалу "Футбол 1" сообщил, что сейчас ведутся переговоры на предмет перехода Милевского в один из грандов румынского футбола - бухарестское "Динамо".

Артем Милевский покинул киевское "Динамо" в 2013-м году. После этого нападающий выступал в турецком "Трабзонспоре", хорватских "Хайдуке" и "Сплите". В феврале 2016 года форвард стал игроком "Конкордии", за которую провел 13 матчей, забив 5 голов.