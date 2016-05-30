Футболист греческого "Олимпиакоса" и сборной Мексики освобожден после похищения

14:20, 30 мая 2016
Футбол
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Мексиканец Алан Пулидо был спасен прошедшей ночью.

Пулидо играл за Мексику на ЧМ-2014 / Background images

Футболист греческого "Олимпиакоса" и сборной Мексики Алан Пулидо, похищенный неизвестными, был освобожден, сообщает, сообщает ВВС.

Пулидо был спасен в ночь на понедельник, 30 мая. О деталях операции правоохранители не сообщают. 

После освобождения 25-летний футболист заявил, что чувствует себя "очень хорошо".

Как сообщал УНИАН, в ночь на воскресенье шестеро вооруженных мужчин похитили Пулиду после того, как он покинул вечеринку. Инцидент произошел в родном для игрока городе Сиудад-Виктория, где похищения людей не являются редкостью.

В сезоне-2015/16 Пулидо стал чемпионом Греции в составе "Олимпиакоса". Ранее он в составе сборной Мексики участвовал на ЧМ-2014.

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