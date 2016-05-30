Шевчук стал 25-м капитаном в истории сборной Украины

Защитник донецкого "Шахтера" Вячеслав Шевчук вчера вывел сборную Украины на товарищеский матч с Румынией с капитанской повязкой и таким образом стал 25-м капитаном в истории национальной команды. Об этом сообщает ua-football.com.

37-летний футболист выступает за сборную Украины с 2003-го года. На данный момент в его активе 50 матчей в составе главной команды страны.

Напомним, основным капитаном сборной Украины является полузащитник "Днепра" Руслан Ротань, который во вчерашней игре появился на поле во втором тайме.

Рекордсменом сборной Украины по количеству проведенных матчей в качестве капитана остается Андрей Шевченко, на счету которого 58 таких игр. Далее следуют Анатолий Тимощук (41), Олег Лужный (39) и Руслан Ротань (18).

Как сообщал УНИАН, сборная Украины в товарищеском матче с Румынией одержала победу со счетом 4:3.