Футболист Селезнев: "Если тренера меня вызвали, значит я подхожу сборной Украины"

Нападающий донецкого "Шахтера" Евгений Селезнев, который был вызван в сборную Украины после того, как команда начала сбор в Италии, считает, что сможет помочь национальной команде. Об этом футболист сказал в интервью программе "ПроФутбол" на телеканале "2+2".

"Если тренера решили меня вызывать, значит по игре я подхожу для сборной. Если не подхожу, то я просто уеду. Значит, они видят, что я могу помочь сборной. Если я могу принести пользу команде, то почему нет? Неужели вы думаете, что я подведу команду?

Если я буду ломать голову, что обо мне скажут или не скажут, я просто сойду с ума. Может, я что-то неправильно сказал на эмоциях... Это было, я этого не отрицаю. Но кто меня знает, как человека, разве может сказать, что я плохой человек – злой, жадный, скупой или агресивный какой-то еще? Все, кто меня знает, не может ни одного плохого слова сказать. Насколько мне известно", - заявил Селезнев.

Он также выразил сомнение, что футболисты сборной просили у главного тренера Михаила Фоменко включить его в состав команды.

"Как меня встретили в команде? Ну как меня могут тут встретить? Я не думаю, что за меня кто-то ходил и просил. Я читал об этом, но мы же все друг с другом хорошо общаемся и рады друг друга видеть. Где бы кто не играл – "Шахтер", "Динамо", "Днепр", "Заря", - добавил футболист.

Напомним, Евгений Селезнев оказался одним из трех футболистов, которых вызвали в национальную команду после того, как она прилетела на тренировочный сбор в Италию. Всех этих игроков объединяет тот факт, что минувший сезон они заканчивали в чемпионате России. В частности, Селезнев выступал за краснодарскую "Кубань".

Ранее в среде болельщиков и специалистов шла дискуссия, стоит ли приглашать в сборную Украины исполнителей, выступающих в России.

Во вчерашнем товарищеском матче со сборной Румынии (4:3) Селезнев появился на поле сразу после перерыва и полностью провел второй тайм игры.