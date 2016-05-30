Реал Мадрид на родном стадионе отпраздновал победу в ЛЧ (фото)
09:09, 30 мая 2016Футбол
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Мадридский "Реал" громко отпраздновал победу в финале ЛЧ на родном стадионе "Сантьяго Бернабеу", Мадрид, Испания.
В субботу клуб обыграл в серии пенальти мадридский "Атлетико", в 11-й раз стал обладателем Кубка чемпионов.
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В этом матче во второй раз в истории финал самого престижного еврокубка сошлись команды не только из одной страны, но и из одного города. В 2014-м "Реал" и "Атлетико" также соревновались за победу в Лиге чемпионов и тогда также сильнейшим стал "Реал".
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