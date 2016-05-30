Фоменко: "С заявкой сборной Украины на Евро-2016 практически определились"

Тренерский штаб сборной Украины завтра окончательно сформирует список из 23 игроков игроков, которые сыграют на Евро-2016, но объявит его лишь 1 июня. Об этом после товарищеского матча с Румынией сказал главный тренер команды Михаил Фоменко, сообщает официальный сайт ФФУ.

"Думаю, что завтра мы уже практически сформируем заявку, но официальное объявление состоится 1 июня", - сказал Фоменко.

Он также в очередной раз ответил на вопрос, почему игроки, выступавшие в прошлом сезоне в чемпионате России, - Евгений Селезнев, Богдан Бутко и Александр Зинченко, - были вызваны в команду лишь после того, как команда отправилась на сбор в Италию.

"Это - сугубо профессиональные моменты. Мы за этими игроками наблюдаем уже давно. Сегодняшняя игра показала, что мы не зря обратили на это трио внимание. Они однозначно усиливают конкуренцию за место в составе. Если бы они нас не интересовали, мы бы их не приглашали. А когда именно отправлять приглашения - это вопрос второстепенный", - считает Фоменко.

Специалист добавил, что сегодня в матче с Румынией сборная Украины играла на победу.

"Как клуб, так и сборная всегда будет ставить перед собой максимальные задачи, играть на результат. Как говорят болельщики, игра забывается а результат остается. Какой же смысл играть со сборной командой - участницей финального турнира Евро и не стремиться одержать победу? Для чего играть в красивый футбол, от которого не будет результата. Поэтому мы всегда ставили достижения результата целью", - подчеркнул наставник национальной команды.

Напомним, на данный момент в расположении сборной Украины находится 29 человек. Заявка национальной команды на Евро-2016 должна состоять из 23 футболистов.

Сегодня сборная Украины сыграла первый из двух товарищеских матчей накануне чемпионата Европы. В итальянском Турине подопечные Фоменко обыграли Румынию со счетом 4:3.