Зинченко стал самым молодым автором гола в сборной Украины

23:30, 29 мая 2016
Футбол
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Зинченко стал самым молодым автором гола в сборной Украины.

Зинченко стал самым молодым голеадором в истории сборной / ffu.org.ua

Полузащитник российской "Уфы" Александр Зинченко сегодня стал самым юным бомбардиром в истории сборной Украины, забив гол в товарищеском матче против Румынии. Об этом сообщает Sport Arena.

Футболист "Шахтера" отметился взятием ворот в возрасте 19 лет 165 дней, а предыдущий рекорд (19 лет 214 дней) принадлежал Андрею Шевченко.

В матче с Румынией Зинченко появился на поле после перерыва и через три минуты забил гол в ворота соперников, выйдя один на один с вратарем Чиприаном Тэтэрушану.

Отметим, что Александр Зинченко впервые сыграл за национальную сборную во время стыковых матчей команды против Словении в ноябре. Он не попал в изначальный расширенный список украинских игроков для подготовки к Евро-2016, и присоединился к составу команды лишь вчера.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины в товарищеском матче обыграла Румынию со счетом 4:3.

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