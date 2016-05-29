Товарищеские матчи: Германия неожиданно проиграла Словакии, Испания победила Боснию

Сборная Германии, которая является соперником Украины на Евро-2016, в домашнем товарищеском матче неожиданно проиграла Словакии со счетом 1:3.

Словакам удалось забить два гола в конце первого тайма, а после перерыва на мокром от ливня газоне обе команды берегли себя, чтобы не получить травму. При таком футболе исход встречи решила ошибка вратаря немцев Тер Штегена в начале второго тайма - гости сделали счет 3:1 и уверенно завершили встречу победой.

В других матчах дня Испания обыграла Боснию и Герцеговину, Турция на последней минуте игры вырвала победу у Черногории, а Албания была сильнее Катара.

Германия - Словакия - 1:3 (1:2)

Голы: Гомес (13, с пенальти) - Хамшик (41), Дюриш (44), Куцка (52).

Испания - Босния и Герцеговина - 3:1 (2:1)

Голы: Нолито (11, 18), Педро Родригес (90) - Спахич (29).

Турция - Черногория - 1:0 (0:0)

Гол: Топал (90+4).

Албания - Катар - 3:1 (2:1)

Голы: Айети (23), Леньяни (40), Садику (64) - Фаллалла (2).