Сборная Украины в результативном матче обыграла Румынию

Сборная Украины завершила победой со счетом 4:3 товарищеский матч в Турине со сборной Румынии.

В первом тайме ни одна из команд не владела определяющим преимуществом. Первыми на 24-й минуте отметились номинальные хозяева - вратарь Андрей Пятов не справился с сильным ударом в ближний угол от Габриэля Торже.

Отыграться украинцам удалось лишь в самом конце тайма, когда Роман Зозуля замкнул длинную передачу с левого фланга от Вячеслава Шевчука.

В перерыве Михаил Фоменко произвел сразу четыре замены, и сборная Украины начала доминировать на футбольном поле. За первые 15 минут второго тайма "желто-синие" забили три мяча - сначала Александр Зинченко реализовал выход один на один, а потом в пределах штрафной площади соперника удачно разбирались с мячем Евгений Коноплянка и Андрей Ярмоленко.

В оставшееся время Украина продолжала владеть инициативой, но вместо этого пропустила два мяча. Причем, как в случае со штрафным ударом от Дениса Алибека, так и в голевом моменте Константина Станчу не лучшим образом действовал Андрей Пятов, вновь пропускавший мячи в ближний от себя угол ворот.

Следующий товарищеский матч сборная Украины проведет 3 июня в Бергамо против команды Албании.

Румыния - Украина - 3:4 (1:1)

Голы: Торже (24), Алибек (74), Станчу (85) - Зозуля (44), Зинченко (48), Коноплянка (55), Ярмоленко (60)

Р: Тэтэрушану, Матель, Кирикеш, Григоре, Филип (Рац, 46), Препелица (Хобан, 61), Пинтилий, Торже (Попа, 72), Санмартин (Максим, 58), Станчу, Кешеру (Алибек, 58);

У: Пятов, Федецкий (Бутко, 46), Ракицкий, Хачериди (Кучер, 46), Шевчук (Караваев, 71), Рыбалка (Зинченко, 46), Степаненко, Сидорчук (Ротань, 68), Ярмоленко, Коноплянка, Зозуля (Селезнев, 46);

Предупреждение: Хобан