В Мексике похитили футболиста греческого "Олимпиакоса"
21:45, 29 мая 2016Футбол
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Местонахождение Алана Пулидо до сих пор неизвестно.
Пулидо играл за Мексику на ЧМ-2014 / Background images
Вчера вечером в Мексике был похищен нападающий греческого "Олимпиакоса" Алана Пулиду, сообщает BBC.
Инцидент произошел недалеко от родного города футболиста Сиудад-Виктория в штате Тамаулипас. 25-летний Пулиду выходил с вечеринки, когда его машину окружили шесть человек в масках.
Похищения, совершаемые членами нескольких крупных наркокартелей, в Мексике не редкость, и штат Тамаулипас - один из самых опасных.
В прошедшем чемпионате Гречии Пулидо провел восемь матчей, в которых забил 5 голов. Он был в составе сборной Мексики на ЧМ-2014 в Бразилии
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