В Мексике похитили футболиста греческого "Олимпиакоса"

Вчера вечером в Мексике был похищен нападающий греческого "Олимпиакоса" Алана Пулиду, сообщает BBC.

Инцидент произошел недалеко от родного города футболиста Сиудад-Виктория в штате Тамаулипас. 25-летний Пулиду выходил с вечеринки, когда его машину окружили шесть человек в масках.

Похищения, совершаемые членами нескольких крупных наркокартелей, в Мексике не редкость, и штат Тамаулипас - один из самых опасных.

В прошедшем чемпионате Гречии Пулидо провел восемь матчей, в которых забил 5 голов. Он был в составе сборной Мексики на ЧМ-2014 в Бразилии