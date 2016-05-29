Киевское "Динамо" рассталось с украинским полузащитником

Киевское "Динамо" не стало продлевать контракт с украинским полузащитником Александром Яковенко. Об этом в интервью MatchDay сообщил президент клуба Игорь Суркис.

"У него не сложилось в "Динамо". Как и было прописано, мы дали ему статус свободного агента. Мы взяли его на пару месяцев посмотреть. Но не хотим экспериментировать, поэтому дали возможность футболисту искать новую команду", - сказал Суркис.

Он также сообщил, что на данный момент "Динамо" не собирается приобретать у "Ворсклы" полузащитника Артема Громова.

"Я не вел по нему переговоры. Может, Сергей Станиславович [Ребров]с селекционерами что-то проговаривают, но ко мне с предложениями никто не подходил. Пока я не переговорю с руководством "Ворсклы" и не пойму, кто и что хочет, тема Громова для меня закрыта. Я не готов сегодня платить за игрока, у которого осталось полгода контракта и есть задолженность в пять месяцев от предыдущего клуба. Не хочу, чтобы футболист начинал разговор, что, мол, "мне там за пять месяцев остались должны, компенсируйте". Не работает такой подход. На поле докажи, получай премии и зарабатывай", - считает президент "Динамо".

Александр Яковенко стал игроком "Динамо" зимой нынешнего года. В киевской команде он провел четыре матча Премьер-лиги. Ранее футболист выступал в бельгийском "Андерлехте", итальянской "Фиорентине" и испанской "Малаге".

Информацию о том, что Артем Громов должен в ближайшее время стать игроком "Динамо" распространил бывший ассистент главного тренера команды Рауль Рианчо.