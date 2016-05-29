Луческу желает усилить "Зенит" двумя лидерами "Шахтера"

Новый главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Мирча Луческу желает видеть полузащитников "Шахтера" Марлоса и Тайсона среди новичков своей команды. Об этом сообщает Sport Arena, ссылаясь на информацию румынских журналистов.

Оба бразильских футболиста перед "Шахтером выступали в харьковском "Металлисте". В минувшем сезоне Тайсон забил за "горняков" 8 мячей в 42 матчах, Марлос - 12 мячей в 48 матчах.

Несколько дней назад Тайсон заявлял, что готов покинуть "Шахтер" и перейти в клуб из другого чемпионата.

В то же время, в СМИ появлялась информация об интересе к Марлосу со стороны лондонского "Тоттенхэма". Якобы "Шахтер" отклонил предложение английского клуба продать бразильца за 12,5 миллиона евро.

Как сообщал УНИАН, в прошлую субботу, 21 мая, Луческу покинул донецкий "Шахтер" после 12 лет работы в клубе. Спустя несколько дней он был представлен в качестве главного тренера "Зенита".