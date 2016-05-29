Фоменко: "Окончательную заявку сборной Украины на Евро-2016 должны дать 31 мая"

Тренерский штаб сборной Украины по футболу вызвал в свое расположение Евгения Селезнева, Богдана Бутко и Александра Зинченко, чтобы посмотреть на форму этих игроков вживую. Об этом сказал главный тренер национальной команды Михаил Фоменко накануне товарищеского матча с Румынией, сообщает официальный сайт ФФУ.

"Мы считаем нужным посмотреть на нынешнюю форму этих игроков. "На расстоянии" мы видели немало их матчей, но они не тренировались с нами на предыдущем сборе. А для того, чтобы дать окончательную оценку их качествам, нужно их визуально увидеть и оценить.

Все трое - квалифицированные игроки, Бутко был в составе сборной на финальном турнире Евро-2012, за Зинченко мы много наблюдали в "молодежке", а Селезнев был в обойме команды в отборе к Евро-2016", - сказал Фоменко.

Он также напомнил, что 31 мая должен быть сформирован окончательный список футболистов сборной Украины, которые отправятся на Евро-2016.

"Сейчас у нас в лагере 29 человек, и 31 мая мы должны дать окончательную заявку из 23 человек. Не мы одни вызываем такое большое количество игроков, практически все сборные-участницы финального турнира просматривают большие группы футболистов. Поэтому в этом нет ничего удивительного. А кто из них останется - зависит больше от них, чем от нас", - считает наставник сборной Украины.

Как сообщал УНИАН, Евгений Селезнев, Богдан Бутко и Александр Зинченко не были вызваны на предыдущий сбор национальной команды в феврале, а также не попали в первоначальный расширенный список сборной к Евро-2016. Трех этих футболистов объединяет тот факт, что в прошлом сезоне они выступали в чемпионате России.

Напомним, сегодня сборная Украины проведет в Турине первый подготовительный матч к Евро-2016. Соперником команды Михаила Фоменко будет сборная Румынии, начало игры - в 20:30.