В английской Премьер-лиге определились все участники следующего сезона

"Халл Сити" стал последним клубом, который добыл путевку в английскую Премьер-лигу на следующий сезон.

Вчера в финальном матче плей-офф Чемпионшипа (второй дивизион Англии) команда Стива Брюса обыграла "Шеффилд Уэнсдэй" со счетом 1:0.

Выход в АПЛ позволит "Халл Сити" получить в следующем сезоне более 100 миллионов фунтов от реализации коммерческих и телевизионных прав Премьер-лиги.

Как сообщал УНИАН, по итогам прошедшего сезона Премьер-лигу покинули "Астон Вилла", "Норвич" и "Ньюкасл". Ранее участие в следующем сезоне АПЛ обеспечили себе "Бернли" и "Миддлсбро".

Чемпионом Англии в сезоне 2015/16 впервые в своей истории стал "Лестер Сити".