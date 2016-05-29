В английской Премьер-лиге определились все участники следующего сезона
12:34, 29 мая 2016Футбол
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Последней командой, пополнившей элитный дивизион, стал "Халл Сити".
Reuters
"Халл Сити" стал последним клубом, который добыл путевку в английскую Премьер-лигу на следующий сезон.
Вчера в финальном матче плей-офф Чемпионшипа (второй дивизион Англии) команда Стива Брюса обыграла "Шеффилд Уэнсдэй" со счетом 1:0.
Выход в АПЛ позволит "Халл Сити" получить в следующем сезоне более 100 миллионов фунтов от реализации коммерческих и телевизионных прав Премьер-лиги.
Как сообщал УНИАН, по итогам прошедшего сезона Премьер-лигу покинули "Астон Вилла", "Норвич" и "Ньюкасл". Ранее участие в следующем сезоне АПЛ обеспечили себе "Бернли" и "Миддлсбро".
Чемпионом Англии в сезоне 2015/16 впервые в своей истории стал "Лестер Сити".
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